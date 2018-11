Afscheid van gemeenteraad na 36 jaar MICHEL DESEURE (77): "VANAF JANUARI ZIT IK BIJ DE TOESCHOUWERS" SAM VANACKER

28 november 2018

02u25 0 Kortemark In de agenda van Michel Deseure (CD&V) staat 17 december rood omcirkeld. Het wordt zijn 349ste en laatste gemeenteraad. Liefst 36 jaar zetelde Michel onafgebroken in de raad, goed voor zes legislaturen onder vier burgemeesters. Sinds de fusie der gemeenten in 1977 deed geen enkele Kortemarkse politicus beter.

"Ik ben mijn kiezers dankbaar dat ze me al die jaren trouw zijn gebleven", zegt Michel Deseure, wiens naam voor het eerst sinds 1982 in oktober niet meer op de kieslijst van CD&V stond. Michel ruimde gewillig plaats voor de jongere generatie. Met Lambrecht, Borlé, Dupulthys en Vancoillie maakte hij vier burgemeesters mee. Veertien jaar zat hij in meerderheid, twaalf jaar bij de oppositie. Reden genoeg om de man op maandag 17 december stevig in de bloemetjes te zetten. Michel blikt alvast tevreden terug op zijn carrière. Het enige waar hij spijt van heeft, is dat hij nooit schepen is geworden. "Twee keer heeft het heel weinig gescheeld, maar onder Lambrecht was het de regel dat de schepenen ook de deelgemeentes moesten vertegenwoordigen. Zo waren er op een bepaald moment twee kandidaat-schepenen uit Handzame en eentje uit Zarren. Ik had minder stemmen dan mijn collega uit Handzame, maar meer dan de kandidaat uit Zarren. Toch werd hij schepen en ik niet. Mijn carrière ging er helemaal anders uitgezien hebben. Maar goed, ik legde me daar bij neer."





Het was burgemeester Daniël Lambrecht van de toenmalige CVP die Michel overtuigde om in de politiek te stappen. "In het jaar 1980 was ik een van de trekkers van een boerenbetoging. Met een colonne van 120 tractoren gingen we een petitie afgeven op het gemeentehuis. Tegen wat we precies protesteerden, weet ik niet meer, maar ik weet wel nog dat Daniël Lambrecht me op dat moment vroeg of ik niet bij de CVP wou komen. Zo is het begonnen."





Steeds vaker op de man

In die 36 jaar zag Michel de gemeentepolitiek veranderen. "Steeds vaker wordt er tijdens discussies op de man gespeeld in plaats van op de inhoud. Bepaalde partijen stemmen tegen louter om tegen te stemmen en dat is een spijtige evolutie. Ik hou van de zittingen, maar aan sommige discussies kan ik me fel ergeren. Tijdens een bijzonder oeverloze en zinloze discussie ben ik zelfs een keertje opgestapt. Ik zei dat ik thuis betere dingen te doen had en pakte mijn boeltje."





Toch gaat Michel 'zijn' gemeenteraad missen. "Ik heb mijn verantwoordelijkheid altijd ernstig genomen. Als ik in die 36 jaar tien raden gemist heb, dan zullen dat er veel zijn. Zolang mijn gezondheid het toelaat, blijf ik ook gaan, al is het aan de kant van de toeschouwers. Blij dat ik in schoonheid afscheid kan nemen en dat we met Karolien Damman straks terug een CD&V-burgemeester hebben. Ze gaat dat goed doen. Net als mijn opvolger Birger Debacker."