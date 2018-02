Achterkant sporthal verkeersvrij? 22 februari 2018

02u33 0

Gemeenteraadslid Tim Deweerdt (sp.a) stelde op de voorbije gemeenteraad voor om de ingang van OC De Kouter verkeersvrij te maken. "Bij activiteiten in het OC of in de sporthal gaan er regelmatig kinderen spelen op het speelpleintje naast de sporthal. Maar aangezien er achter de sporthal een parking is, passeren er vaak auto's aan die ingang." Mobiliteitsschepen Johan Braem (Open Vld) was niet onmiddellijk gewonnen voor het idee. "Destijds werd de keuze gemaakt om daar een parking te voorzien. Zonder een alternatief lijkt het me geen optie om die parking zomaar te schrappen." Burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld) vulde aan dat er eventueel maatregelen kunnen getroffen worden eens het nieuwe judogebouw er staat. "Het speelpleintje verhuist op termijn sowieso. Dan zullen we de situatie opnieuw evalueren." (SVR)