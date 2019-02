Achterbouw aan woning langs Staatsbaan brandt uit, nadat gasfles ontploft Siebe De Voogt

24 februari 2019

17u21 0 Kortemark Langs de Staatsbaan in Kortemark is zondagnamiddag de achterbouw aan een woning uitgebrand. Een ontplofte gasfles zou aan de oorzaak liggen. De woning zelf bleef gevrijwaard.

In de buurt rond de getroffen woning was omstreeks 15.15 uur een luide knal te horen. Even later steeg een zwarte rookpluim op vanachter het huis. Later zou blijken dat de knal veroorzaakt werd door een ontplofte gasfles. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het bijgebouw. Uiteindelijk hadden de brandweermannen het vuur snel onder controle. Ze konden voorkomen dat de woning zelf schade opliep. De achterbouw brandde wel volledig uit.