Acht varkens in aalput gevallen, brandweer hele ochtend bezig met reddingsoperatie Jelle Houwen

12 december 2018

11u20 0 Kortemark De brandweer van Kortemark en Diksmuide waren woensdag de hele ochtend in de weer met het redden van acht varkens die in een aalput zijn gevallen. Het gebeurde rond 8.40 uur. De dieren zakten door de roosters van hun stal bij een hoeve in de Wittehuisstraat in Handzame.

De dieren waren al minstens een meter gezakt toen de landbouwers de hulp van de brandweer inriepen. De redding blijkt een helse klus te zijn. De aalput is immers moeilijk toegankelijk en het is moeilijk om bij de dieren te raken, die op de bodem van de put rondlopen. Daarom riep de brandweer van Kortemark de hulp in van het gespecialiseerde landbouwteam van zone Westhoek. De collega’s van Diksmuide kwamen meteen ter plaatse kwamen. Zij kwamen met speciaal materiaal om de dieren te redden. De interventie duurde tot de middag en kende een gelukkige afloop: alle dieren konden gered worden.