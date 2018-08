Acht nieuwe namen op lijst Open Vld 28 augustus 2018

Open Vld heeft de volledige lijst voor de verkiezingen bekendgemaakt. Zoals bekend is burgemeester Toon Vancoillie lijsttrekker, gevolgd door Lynn Vermote en Stefaan Vercooren op plaats twee en drie. Lijstduwers zijn Ronny Vierstraete en Johan Braem. Er staan ook acht nieuwe gezichten op de lijst. Het gaat om Saskia Maet, Katrien Van Colen, Vanessa Boussy, Isabelle Lanckriet, Dorine Onraedt, LaurensVandewalle, Martin Couvreur en Fernand Verhelst. De lijst werd voorgesteld tijdens de gezinsdag van de lokale afdeling van Open Vld partij in OC De Kouter, waar in aanwezigheid van de bijna 500 leden van Open Vld Kortemark de kiescampagne officieel in gang werd getrapt. (SVR)