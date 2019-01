Academie voor Radiësthesie maakt opwachting op Nederlandse televisie Timmy Van Assche

17 januari 2019

16u17 0 Kortemark Komende week is de ‘Academie voor Radiësthesie’ te zien op de Nederlandse omroep in het programma ‘Typisch’. Ook bij ons kan je de reeks volgen. “We zijn zeer fier onze opwachting te mogen maken op televisie bij onze Noorderburen”, zegt voorzitter Guido Viaene.

De Academie voor Radiësthesie werd in 1985 opgericht in Poperinge. Toen de vereniging er daar mee ophield in 2003, werden alle activiteiten verhuisd naar Handzame bij Kortemark. Sindsdien floreert de kring als nooit tevoren. Concreet wil de Academie de kennis en kunst overbrengen van het pendelen en wichelen naar ondergrondse wateraders en schadelijke aardstralen. “We willen ervoor zorgen dat deze aloude techniek niet verloren gaat”, vertelt Guido Viaene, voorzitter van de vereniging. “Elk jaar mogen we toch tussen de vijftien en twintig nieuwe cursisten noteren. Daarnaast organiseren we terugkomdagen die steeds tussen de dertig en veertig oud-cursisten lokken. In totaal houden we zo’n 26 activiteiten per jaar. De afgelopen jaren hebben we tussen de 500 en 600 geïnteresseerden opgeleid in Vlaanderen én Nederland. Want toen we verschillende Nederlandse cursisten inschreven, kregen we vanuit ons buurland de vraag om ook daar les te geven.”

Typisch

En zo komen we terecht bij de medewerking van de Academie aan een nieuwe televisiereeks van BNN/VARA op de Nederlandse omroep NPO2, het vroegere Nederland 2 en vergelijkbaar met Canvas bij ons. “Vanaf maandag wordt een week lang een vierdelige reeks uitgezonden van maandag tot en met donderdag om 19.15 uur. Donderdag komen wij aan bod, maar het loont de moeite om al vanaf maandag af te stemmen”, gaat Viaene door. “De titel van het verdiepende programma is Typisch en gaat dus over een ‘typische' plek in Nederland. De reeks start met de witte stad Thorn in Nederlands Limburg, niet zo ver van Maastricht. De middeleeuwse plaats is autovrij en heeft een uniek verleden. Elk jaar komen er tienduizenden buitenlandse bezoekers en, vooral, regelmatig wichelroedelopers. De programmamakers vroegen zich af wat die mensen daar eigenlijk komen zoeken, speurden het internet af en botsten op onze website www.aardstralen.be. Mede omdat wij sinds 2015 in Nederland een langdurige en unieke opleiding geven in Nistelrode bij Nijmegen, om te leren wichelen en pendelen, was hun interesse in ons gewekt.” In september werden vervolgens afspraken gemaakt voor de opnames in Nederland. “We mochten er als Vlaamse, zeg maar Groot-Kortemarkse socio-culturele vereniging, uitleg geven naar kennis en inzicht voor de Nederlandse kijkers. We zijn hier ontzettend fier op”, glundert Guido. “In het verleden maakten we al onze opwachting bij Duizend Zonnen, Afrit 9 en Focus-WTV, dit is toch weer een zeer fijne erkenning.” Ook bij ons kan je afstemmen op NPO2 via Proximus en Telenet. Op www.bnnvara.nl kan je al een trailer bekijken als voorsmaakje.