90-jarig slachtoffer in shock na inbraak 07 september 2018

In de Esenstraat in Zarren hebben dieven woensdag ingebroken in de woning van een 90-jarige vrouw. De dieven forceerden de voordeur om binnen te geraken. Wat ze precies hebben gestolen, is nog niet duidelijk. Toen de 90-jarige bewoonster besefte dat er was ingebroken, was ze in shock. Haar kinderen kwamen ter plaatse om haar op te vangen en ook de politie bood slachtofferhulp aan. (JHM)