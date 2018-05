86 kunstenaars stellen tentoon op 18de kunstroute OOkunst 04 mei 2018

Vzw OOkunst organiseert in de weekends van 12 en 19 mei voor de 18de keer een kunstroute in en rond Kortemark. Het werk van maar liefst 86 verschillende kunstenaars uit binnen- en buitenland valt te bewonderen op vijftien verschillende locaties.





Rode draad dit jaar is 'De Artistieke Voetafdruk'. "Alle deelnemende kunstenaars brengen een kunstwerk rond dit thema, terwijl ook Sint Jan de Deo, Woonzorgcentrum Blijvelde, de gemeenteschool en het Elle schooltje een 'kunstige' schoen maakten", zegt Tine Lievens van OOkunst.





"Zo zal er op de locaties Blijvelde en Krekemeersen voor een letterlijke artistieke voetafdruk gezorgd worden." De route is ongeveer 20 kilometer lang en kan zowel met de fiets als met de wagen worden afgelegd. Starten kan aan OC De Kouter, MC Juwelen of Steenbakkerij Wienerberger. Een catalogus met routebeschrijving is aan de startpunten te verkrijgen voor 12 euro. (SVR)