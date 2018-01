74-jarige gewond na botsing 02u49 0

In de Handzamestraat in Handzame bij Kortemark is gisteren een 74-jarige bestuurder gewond geraakt na een aanrijding tussen twee personenwagens. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Sint-Hadrianuskerk. De airbag van de wagen van het slachtoffer trad niet in werking waardoor hij gewond raakte ter hoogte van de borststreek. Een ambulance bracht de man over naar het ziekenhuis. De politie deed de nodige vaststellingen en stond in voor de signalisatie. Een takeldienst sleepte de gehavende wagens weg. (BBO)