67-jarige laat wagen vijf jaar niet keuren: "Moeilijk sinds dood van mijn vrouw" 14 november 2018

Een man uit Kortemark verbaasde de politierechter in Veurne met zijn antwoorden.





L.N. werd vervolgd, omdat bij een politiecontrole bleek dat zijn wagen niet gekeurd was. Toen de agenten de papieren zagen, vielen ze net niet achterover. Liefst 4 jaar en 10 maanden lang liet de 67-jarige man zijn wagen niet keuren. "Maar dat kan ik verklaren", zei hij. "Ik heb het administratief wat moeilijk sinds mijn vrouw overleden is. Daardoor zit ik wat in het slop. Eigenlijk is het niet meer dan een vergetelheid. Ik ben zelfs erg plichtsbewust." De politierechter kon er niet mee lachen. "Laten we er hier geen komedie van maken, alstublieft", zei hij. "Aan dergelijke zaken til ik heel zwaar. Een auto moet in orde zijn, daarmee uit."





L.N. moet een boete van 2.800 euro betalen. (JHM)