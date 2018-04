6 maanden cel voor belaging rallypiloot 27 april 2018

Een man uit Kortemark is tot 6 maanden opsluiting veroordeeld voor de belaging van voormalige werkneemster en een voormalige werknemer, een rallypiloot uit Nieuwpoort. De beklaagde pleegde meermaals dreigtelefoons en verstuurde ook tal van dreigmails, soms onder valse Facebookaccounts. De belaging kwam tot een hoogtepunt toen K.B. via het nieuw aangemaakte mailadres buurtbewonersstaden@gmail.com naar de organisatie van de Rally van Staden mailde om te zeggen dat er een rallypiloot roekeloos rijgedrag vertoonde tijdens de verkenning van het parcours. De rallypiloot bracht zogezegd omstaanders in gevaar. Dat bleek niet het geval. De politie achterhaalde wie achter dat e-mailadres zat en kwam zo bij K.B. terecht. Die ontkende het versturen van de mails niet, maar stelde dat de bedreigingen wederzijds waren. De Veurnse rechter gaf hem toch 6 maanden celstraf. (BBO)