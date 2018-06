5de Kortemarks ondernemerstreffen bij Deprez Construct 07 juni 2018

De vijfde editie van het Kortemarkse ondernemerstreffen vindt dit keer plaats op woensdag 13 juni bij het familiebedrijf Deprez Construct in de Lichterveldestraat. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van installaties voor voeding, bulkgoederen en recyclage. De gasten worden er verwelkomd vanaf 18.30 uur met een drankje en een broodje, waarna er een rondleiding in het bedrijf voorzien is. Als afsluiter is er een netwerkmoment. Inschrijven kan nog tot en met 5 juni via sofie.desmet@kortemark.be of 051/56.81.21. (SVR)