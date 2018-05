58-meter lange taart, gelukkig zonder kaarsjes FAMILIEBEDRIJF VERMEERSCH-DECONINCK VIERT 55-JARIG BESTAAN SAM VANACKER

12 mei 2018

02u46 0 Kortemark Vermeersch-Deconinck, een winkelcomplex in het piepkleine Edewalle, blaast dit jaar 55 kaarsjes uit. Opmerkelijk genoeg is het nog steeds een familiebedrijf pur sang, met aan het hoofd van elke winkel één van de kinderen van de oprichters Godelieve Deconinck en André Vermeersch.

Het verhaal van Vermeersch-Deconinck begint in 1963. Godelieve Deconinck en André Vermeersch beginnen een kleine legerstock langs de Edewallestraat. De zaak draait goed en ook het huwelijk van Godelieve en André blijkt erg vruchtbaar. Het koppel krijgt met Jan, Jozef, Mia, Philip, Christine en Piet zes kinderen en verzekert daarmee de opvolging. De oudste kinderen Jan en Jozef draaien al snel mee in de zaak en het assortiment wordt uitgebreid.





Nieuw gebouw

Precies dertig jaar geleden werd er een nieuw gebouw van zo'n twaalfduizend vierkante meter geopend en verhuisde de schrijnwerkerij naar het oude magazijn van de legerstock. Sindsdien bestaat Vermeersch-Deconinck uit vijf verschillende entiteiten. Jongste zoon Piet Vermeersch is de zaakvoerder van het huidige winkelcentrum. Broer Jozef Vermeersch runt het naastgelegen F&J Vermeersch, dat gespecialiseerd is in verlichting, paardensportartikelen en decoratiematerialen. Zus Mia Vermeersch staat aan het hoofd van inpandig cafetaria Gozar. In de twee andere zaken staat de derde generatie aan het roer. Tania Vermeersch, de dochter van oudste zoon Jan runt VerDecor, waar keukens en dressings gemaakt worden. Een vierde duo zaakvoerders bestaat uit Tamara en Diederik, opnieuw twee kinderen van Jan. Zij verkopen sanitair en badkamers met Vermeersch Services. "De vijf zaken zijn juridisch gesproken onafhankelijk van elkaar. Dat was destijds een bewuste keuze van wijlen mijn vader", legt Piet Vermeersch uit. "Op deze manier zou het bedrijf blijven bestaan, zelfs als een van zijn kinderen plots 'kuren' kreeg. Dat is gelukkig nooit aan de orde geweest. Allemaal zijn we er keihard voor gegaan." En dat vertaalt zich in een tevreden en trouw klantenbestand. "Vermeersch-Deconinck is een vaste waarde", vertelt Luc Vanslembrouck. "Beter kan ik het niet verwoorden." Jet Decoster pikt in. "Ik ben als klein meisje voor het eerst binnen gestapt in de winkel van Godelieve aan de hand van mijn moeder. Ruim dertig jaar later kom ik hier nog steeds." Ter gelegenheid van het jubileum afgelopen weekend werd een taart van 58 meter aangesneden met daarop een reeks familiefoto's gedrukt. "De clan Vermeersch heeft door de jaren heen perfect ingespeeld op de veranderende tijden", speechte burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld). "Tegelijk is het opmerkelijk dat ze in het kleine Edewalle blijven groeien en bloeien. Daarmee bewijzen ze dat het niet nodig is om langs een drukke baan te liggen om succes te boeken."