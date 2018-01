5.000 euro voor MUG-helikopter 02u43 0

De actie 'Heli For Life', een kerstdrink in OC De Kouter die door enkele Kortemarkenaars georganiseerd werd ten voordele van de MUG-helikopter, heeft maar liefst 5.000 euro opgebracht. Het initiatief , dat kaderde binnen de Warmste Week van Studio Brussel, werd georganiseerd door de Andersvalidenraad van Kortemark in samenwerking met de Helivrienden. Op 24 december trokken de organisatoren naar Wachtebeke met een cheque van 4.550 euro, maar dat bedrag werd dankzij een nieuwe sponsor intussen opgetrokken naar een ronde 5.000 euro. (SVR)