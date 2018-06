17-jarige zwaargewond na aanrijding, vader zoekt getuigen 22 juni 2018

03u08 0 Kortemark De 17-jarige bromfietser Arne Verduyn is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval in Werken. Hij bleef achter met een gebroken schouderblad en een bloeding in de milt. De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf. De vader van Arne roept getuigen op om zich te melden.

Arne Verduyn was om 12.10 uur met zijn bromfiets op weg naar huis van het VTI in Diksmuide via de Steenstraat aan het Roggeveld in Werken. Daar werd hij plots achteraan aangereden door een onbekende bestuurder. "Arne is hard gevallen, de aanrijder reed meteen weg", zucht papa Koen. "Omwille van de pijn zette hij zich tegen een boom om wat te bekomen. De auto's die passeerden reden ook gewoon door. Hij belde me op met zijn gsm en ik ben hem gaan halen. Onderweg kreeg hij hevige pijnscheuten en moesten we een ambulance laten komen. Op de spoedafdeling van het ziekenhuis in Torhout stelden ze een gebroken schouderblad, geraakte longen en een kleine bloeding in de milt vast. Arne moet nu zeker nog enkele dagen op het intensieve blijven om te herstellen. En daarna wacht hem een recuperatie van drie tot zes maanden. Een flinke domper, aangezien hij net afgestudeerd is in mechanica en bij mij in het bedrijf zou komen werken. We hopen dat getuigen iets gezien hebben en zich melden, maar we vrezen dat het erg moeilijk wordt."





Al 1.000 keer gedeeld

Koens oproep op Facebook werd al meer dan 1.000 maal gedeeld. Er werd klacht ingediend bij de politie, maar ook zij zoeken een getuige die zich meldt. (JHM)