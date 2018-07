140 jaar lief en leed gebald in vuistdik naslagwerk EX-BRANDWEERKAPITEIN SCHRIJFT BOEK OVER GESCHIEDENIS LOKALE KORPS JELLE HOUWEN

20 juli 2018

02u24 0 Kortemark In de kazerne is een boek voorgesteld dat de geschiedenis van 140 jaar brandweer Kortemark weergeeft. Er werd jaren aan het boek gewerkt door ex-kapitein Ivan Deceuninck (53). De opbrengst van het boek gaat integraal naar Kom Op Tegen Kanker en Palliatieve Zorgen Kortemark.

Altijd al willen weten wanneer de brandweer van Kortemark precies werd opgericht? Wie de bevelvoerders uit het verleden waren van het korps? Foto's willen zien uit lang vervlogen tijden die veel vertellen over de talrijke interventies van de brandweer, waarbij vaak veel leed gepaard ging? Of net eens willen lachen met de vele feestjes die bijvoorbeeld georganiseerd werden door de vriendenkring van de brandweer? Het nieuwe boek '140 jaar geschiedenis van brandweer Kortemark' is nu te koop. Voormalig brandweerkapitein Ivan Deceuninck heeft er jaren aan gewerkt.





Treinincident

"Eigenlijk ben ik van kindsaf al geïnteresseerd in historie", vertelt Ivan. "Het frustreerde me dat we amper iets wisten over de vooroorlogse geschiedenis. In 2015 ben ik zelf gestopt bij de brandweer omdat het niet meer te combineren was met mijn werk als chemicus."





"Ik had me vooropgesteld dit boek in 2018 af te hebben en heb er jaren aan gewerkt, soms met grote tussenpauzes. Talrijke archieven heb ik uitgeplozen en ik heb contacten gelegd met heel wat (ex-)brandweermannen. Ik vond zelfs de oprichtingsakte van de brandweer in maart 1878 terug. En ik kon achterhalen dat de eerste twee commandanten van de kazerne de broers Ketele waren. Het resultaat is een boek van 272 pagina's, maar dat konden er gerust het dubbele zijn, en met minstens zoveel foto's."





"Het boek geeft alle facetten bij de brandweer weer: de leuke momenten zoals de carnavalsfeesten, de activiteiten van de vriendenkring of de Waakvlam. Maar helaas ook het vele leed: het is zelfs ongelooflijk hoeveel ellende een kleine gemeenschap als Kortemark al meemaakte. Iedereen herinnert zich nog de treinramp van 12 november 1974, toen een schoolbus aangereden werd door een trein. Daarbij kwamen 6 mensen om. Maar oudere collega's hebben ook jaren gesproken over een zware huisbrand in de jaren 70 waarbij een baby in de brand bleef. Maar alle ongevallen of branden met slachtoffers laten sporen na. Gelukkig zijn er ook heel wat interventies die een happy end kregen."





Opbrengst voor goede doel

De gemeente stond in voor de drukkosten en het boek is te koop voor 25 euro, onder andere in de kazerne, het gemeentehuis, in 't Griffelke op de Markt of bij Ivan en commandant Jacky Coopman. De opbrengst van het boek gaat integraal naar het goede doel, meer precies naar de lokale afdeling van Kom Op Tegen Kanker en naar Palliatieve Zorgen Kortemark.