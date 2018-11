11.11.11 serveert Rechtvaardig Ontbijt 09 november 2018

De 11.11.11-werkgroep van Kortemark pakt uit met een vierdaagse. Het startschot weerklonk op de markt met een standje met soep, chocolade, stiften en wenskaarten. Vandaag is er om 20.30 uur een vertoning van de film Problemski Hotel in CC De Beuk. Zaterdag verkopen vrijwilligers productjes in de supermarkten en op zondag 11 november is er opnieuw een Rechtvaardig Ontbijt in OC De Gildezaal in Handzame als afsluiter. Aanschuiven aan tafel kan tussen 8.30 en 10.30 uur. Kaarten kosten in voorverkoop 9 euro. Aan de deur betaal je 1 euro meer. (SVR)