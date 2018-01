1.800 euro voor snoezelruimte Sint Jan de Deo 02u33 0 Foto Coghe

Het OC Sint Jan de Deo is een centrum voor volwassenen met een beperking. Het is een plek waar het voor bewoners goed is om te wonen, werken en leven en waar medewerkers hen gepaste zorg en ondersteuning bieden. De vrijwilligers van Sint Jan de Deo organiseerden in oktober de tweede editie van 'Zing Smile Dans'. Deze week hebben ze de winst van 1.800 euro aan het centrum overhandigd. Het geld zal gebruikt worden om de snoezelruimte voor de bewoners verder in te richten.





(COGHE)