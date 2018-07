1.500 man op opening Bar La Gare 23 juli 2018

Het openingsweekend van Bar La Gare aan het wachtbekken in Kortemark was een succes. Volgens de organisatie kwamen donderdagavond maar liefst 1.500 nieuwsgierigen afgezakt naar de pop-upbar. "Een mooiere start konden we ons niet wensen", reageert Steven Haeghebaert.





"Razend druk, maar de sfeer zat er onmiddellijk in en alles is vlot verlopen. Op vrijdagavond hadden we weliswaar veel minder volk door het mindere weer, maar op zaterdag en zondag zaten onze springkastelen weer goed vol." De klanten zijn alvast vol lof. "Heel sfeervol ingericht. En ook onze kindjes amuseren zich", horen we bij bezoekers Laurens Seys en Lien Bral. "Het is de eerste keer dat we hier komen, maar het zal niet de laatste keer zijn."





Bar La Gare is nog open tot 15 augustus, telkens van donderdag tot en met zondag. (SVR)