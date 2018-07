"Zijn passie werd Gino fataal" VADER (46) STERFT VLAK BIJ WONING NA NACHTELIJKE MOTORCRASH BART BOTERMAN

23 juli 2018

02u36 0 Kortemark De 46-jarige Gino Piccavet uit Zarren is zaterdagnacht om het leven gekomen door een ongeval op de Staatsbaan tussen Zarren en Handzame. De vader van twee tienerdochters reed rond 2 uur naar huis met zijn motorfiets en botste tegen een boom. De man was op slag dood. "Onze familie is diep geschokt. Gino was een superlieve man die altijd klaarstond voor ons en zijn vrienden", zegt echtgenote Kathleen Marchand.

Het ongeval gebeurde op nog geen kilometer van de woonplaats van Gino, op de Staatsbaan. De man kwam van bar La Gare in Kortemark en verloor om ongekende reden de controle over het stuur. Hij belandde tegen een paaltje en twee bomen.





"Het slachtoffer kwam slecht neer en overleed ter plaatse. Er waren geen derden betrokken bij het ongeval. De MUG-artsen konden enkel nog het overlijden vaststellen", zegt commissaris Kris Huysentruyt van politiezone Polder. "Onze patrouille kwam toevallig uit op het ongeval. Een auto was net gestopt om te kijken wat er gaande was", aldus Huysentruyt.





Twee tienerdochters

De familie werd meteen verwittigd door slachtofferhulp.





"Hier zijn geen woorden voor. We zullen hem zo hard missen. Hij was een superpapa", treurt echtgenote Kathleen Marchand (41). Gino Piccavet laat namelijk ook twee dochters Shirley (14) en Emily (18) achter. "Onze familie is enorm aangeslagen. Gino stond altijd klaar voor ons. Zo zal hij door iedereen herinnerd worden, als iemand die meteen in de bres sprong voor anderen. Was iemand daardoor gelukkig, was hij dat zelf ook", getuigt Kathleen.





Gino was mecanicien bij Turbo's Hoet in Ieper en had een passie voor motorfietsen. "Hij ging vaak rijden met vrienden en sleutelde veel aan zijn tweewieler, een 125 cc. Snelheid was niet zijn ding, hij hield van cruisen en genieten van het landschap. Zijn ongeval was zeker niet aan overdreven snelheid te wijten. Toch werd zijn passie hem fataal", aldus een bedroefde Kathleen. Gino had ook geen alcohol gedronken. Het parket stelde geen deskundige aan omdat er geen derden betrokken waren. Mogelijk was het ontbreken van straatverlichting een factor.





Ook Gino's broer reageert diep bedroefd. "Mijn contact met Gino was wat verminderd de laatste twee jaren. Dat dit hem overkomt, treft mij bijzonder diep. Ik voel me enorm schuldig dat we elkaar niet meer hadden gezien de laatste tijd. Ik wou dat het anders was gelopen", vertelt broer Wayne Piccavet (36).





Handboogschutter

Gino was ook fervent handboogschutter en al tien jaar bestuurslid van de Koninklijke Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan in Nieuwpoort. De boogschuttersgilde plaatste ook een eerbetoon op hun Facebookpagina.





Voorlopig is nog geen begrafenisdatum gekend.