"Zelfstandigen: opgelet voor dreigmails" OPLICHTER PROBEERT LOKALE ONDERNEMERS TE CHANTEREN JELLE HOUWEN

16 november 2018

02u25 0 Kortemark Verschillende zelfstandigen uit de regio hebben de afgelopen dagen dreigmails en dreigtelefoontjes ontvangen. Daarin worden ze beschuldigd van zwartwerk. Ze moeten 250 euro aan bitcoins betalen, 'anders maken we alles openbaar'. Mark Pollentier zette de mail online om collega's te waarschuwen.

De verdachte mails komen sinds dinsdag binnen bij verschillende zelfstandigen. Ze zijn in het Nederlands opgesteld en worden verstuurd door ene 'Jef Vandersmit'. 'Hoogachtend, ik wil niemand veroordelen en ik denk niet dat het verkeerd is dat er af en toe in het zwart wordt gewerkt. Helaas moet ik meedelen dat ik jou en je naaste de afgelopen weken in de gaten heb gehouden. Op deze manier heb ik genoeg bewijs verzamelt (sic) om jou te veroordelen voor in het zwart te werken. Deze boetes beginnen vanaf 7.500 euro.' Vervolgens eist de oplichter 250 euro via bitcoins, hij legt uit hoe dat moet gebeuren en geeft een link. "Uiteraard zie ik meteen dat deze mail vals is", zegt Mark Pollentier. "Maar ik heb de mail openbaar gemaakt via sociale media om mijn collega's te waarschuwen. En er kwam meteen reactie op van anderen die ook dezelfde mail van dezelfde afzender kregen. Nog anderen kregen vreemde telefoons. De dreigmail werd trouwens verstuurd naar mijn privémailadres en niet naar het mailadres van de zaak. Daarom komt deze mail heel bedreigend over. Sowieso doe ik nog aangifte bij de politie. Ik heb UNIZO en de NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, red.) al verwittigd. Ook mijn boekhouder bracht ik op de hoogte."





Natascha Vromen uit Werken kreeg dan weer een telefoontje. "Een zeer arrogante dame, zogezegd van een Nederlands incassobureau, belde me op om te zeggen dat ik nog een openstaande schuld van 150 euro had", vertelt ze. "Ze bleef me bedreigen met dure rechtszaken. Ik verwittigde de politie en daarna de bank. De dienst fraudebestrijding belde me terug. Iedereen is beter gewaarschuwd."





Politiezone Polder is op de hoogte, maar wacht nog op de klachten. "Sowieso roepen we op tot voorzichtigheid en raden we iedereen ten stelligste af de mail te beantwoorden of erger nog: op die bewuste link te klikken", zegt korpschef Johan Geeraert.





Niet prioritair

"Dergelijke onderzoeken zijn misschien niet prioritair voor de politie, maar toch raden we iedereen aan klacht te komen indienen. Best neem je dan de bewuste mail of beter nog je laptop mee, zodat we het IP-adres kunnen achterhalen. Zo kan dat IP-adres ook verspreid worden bij de politie."