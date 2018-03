"Ze herkende me en vloog snel op me af" DANKZIJ MASSA TIPS: BAASJE VINDT BUIZERD NA ACHT DAGEN TERUG

24 maart 2018

02u55 0 Kortemark Na acht dagen onzekerheid en uren zoeken is de vermiste buizerd Radja gisteravond herenigd met haar baasje Peter Van Eecke (45). De verdwijning van de roofvogel hield de afgelopen dagen heel Zarren bezig. "De steun en tips die we kregen, waren hartverwarmend", zegt Peter.







Peter en zijn vrouw Ann konden hun geluk niet op toen ze gisteravond rond 20 uur eindelijk Radja terugvonden. Hun buizerd was acht dagen vermist. Vorige week donderdag vloog ze uit de tuin van het gezin in de Barisdamstraat en ging ze in de boom van de buren zitten. Daarna vloog ze weg. Peter en Ann startten een grote zoektocht om Radja terug te vinden, en gaandeweg kregen ze tientallen tips en steunbetuigingen vanuit Zarren en omgeving. "Het leefde enorm, dat heeft ons echt verwonderd", zegt Peter. "En het is dankzij die tips en het verspreiden ervan dat we Radja terugvonden."





Rat aan het eten

De afgelopen dagen bleven de meldingen komen dat Radja gezien was in Zarren. "Dus we wisten dat ze nog leefde, dat was al een enorme opluchting. Vrijdagochtend kregen we opeens de melding dat gemeentepersoneel van Houthulst een buizerd had gezien op de grens met Zarren. Zij verwittigden een andere valkenier die ging kijken en bevestigde dat het Radja was. Ann reed er snel naar toe, maar toen was Radja al weggevlogen. Na mijn werk ben ik in de auto gestapt en naar die buurt gereden. Toen ik een wilg passeerde, zag ik een grote bruine vlek. Ik reed terug en inderdaad: daar zat Radja! Ze was een rat aan het opeten en herkende me meteen. Ze kwam direct op me afgevlogen. Het weerzien was echt hartelijk. Ze is acht dagen van ons weg geweest, maar weegt nog steeds 1,2 kilogram. Ze is dus niet afgevallen, wat dus wil zeggen dat ze haar plan heeft getrokken in de vrije natuur. Dat stemt ons heel tevreden. En, er zijn geen kippen in de buurt gesneuveld. Die kunnen dus opgelucht ademhalen (lacht)."





Benzinetank leeg

Voor Peter en Ann komt zo een einde aan een hectische week. "Elke dag hebben we een paar uur gezocht", vervolgt Peter. "In een week tijd heb ik er een benzinetank doorgejaagd om Radja terug te vinden. En we hebben uren gewandeld. Ik heb plekjes gezien in Zarren die ik nooit eerder zag. Maar het was het allemaal dubbel en dik waard. Nu zit Radja veilig in haar kooitje. Ze is terug op haar gemak. Het vertrouwen moet opnieuw groeien, maar dat komt wel."