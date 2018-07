"Wij missen Boyke heel erg" KAT VAN BEWONERS LEEFGROEP HUIS 7 AL DRIE WEKEN VERMIST JELLE HOUWEN

17 juli 2018

02u37 0 Kortemark De bewoners van leefgroep Huis 7 in Handzame zitten in zak en as. Hun kat Boyke is al drie weken niet meer naar huis gekomen. De kater hield de mensen gezelschap en is er erg geliefd. "Boyke hoort bij ons, we missen hem heel erg", zeggen de bewoners. Intussen verspreidden ze zelf affiches en startten ze een zoekactie op Facebook.

In nursingtehuis Sint-Jan De Deo verblijven mensen met een lichte tot zware verstandelijke beperking. Wie er ook woont, is Boyke, de kater. Hij houdt de bewoners van leefgroep Huis 7, met een lichte beperking, gezelschap. Maar het diertje is al drie weken vermist. Hij werd laatst gezien op donderdag 28 juni. "Die ochtend zat hij hier nog op de vensterbank", vertellen de bewoners. "Toen we 's avonds terugkwamen van Rock for Specials was hij er niet. In het begin zijn we elke dag op zoek gegaan. We wandelden rond in de buurt en staken affiches die we zelf gemaakt hebben in de bussen. We hebben ook een affiche in het café hier verderop uitgehangen." Het verlies van Boyke, een zwart-witte poes, komt hard aan. "Het is gewoon een hele lieve kat", zegt Lydia, die samen met Giovanni het initiatief nam om een zoekactie op Facebook te lanceren. "Wij zien Boyke allemaal zo graag. Hoe hij aan je voeten kwam liggen als je even in de zetel zat, dat missen we. Hij beurde ons altijd op. We denken er niet aan om een andere kat te nemen. We willen enkel Boyke terug, want hij is echt een van ons en hoort hier thuis in de leefgroep. We hopen dat íemand hem gezien heeft en ons opbelt."





Afspraken

Het idee om een huisdier aan te schaffen, kwam van de bewoners zelf. Directeur Wim Crommelinck ging overstag nadat zij hem maanden bestookten met de vraag naar een huisdier. "We hebben met hen duidelijke afspraken gemaakt over de verzorging en het onderhoud van Boyke. Daar moeten zij zelf voor instaan. Dat gaat van de kattenbak uitkuisen tot eten halen én betalen. Is Boyke ziek en heeft hij een dierenarts nodig? Dan plannen de bewoners dat en weten ze dat er dat weekend bijvoorbeeld geen geld is voor aperitiefhapjes. Dat werkt wonderwel, want iedereen werkt mee. Boyke brengt op die manier ook structuur. En een nageleefde afspraak is vaak een overwinning op zich. In het begin verbleef de poes altijd in de leefgroep, maar na een tijdje mocht hij ook buiten. En dan liep hij rond op het domein of kwam hij al eens het secretariaat binnen. Wij weten dat Boyke veel meer is dan een huisdier voor Huis 7. Hij heeft een therapeutisch effect op de mensen. Ik hoop zo hard dat hij gevonden wordt." Wie Boyke gezien heeft, kan contact opnemen met Sint-Jan De Deo op 051/56.63.07.