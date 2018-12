‘Westhoek Verbeeldt’ lanceert nieuwe website en campagne met fictieve tijdreiziger Sam Vanacker

07 december 2018

11u12 0 Kortemark De website van de digitale erfgoedbank ‘Westhoek Verbeeldt’ zit in een nieuw kleedje. Om de nieuwe site te promoten werd er een socialemediacampagne gelanceerd onder de titel ‘Roger was erbij’.

“Het geheel kreeg een nieuwe lay-out en stijl en is beter aangepast aan het gebruik op mobiele toestellen. Een strak design met gele en zwarte accenten zorgt voor een mooi contrast met de beelden van toen. Bovendien kunnen we nu nog beter inspelen op de sociale media”, legt Simon Aneca van de Kortemarkse Cultuurdienst uit.

Retrodraagtassen te winnen

Om de vernieuwde website te promoten doet ‘Westhoek verbeeldt’ een beroep op Roger, een fictieve reizende reporter die over een periode van 80 jaar de Westhoek doorkruist met zijn fototoestel. “Onder de titel ‘Roger was erbij’, posten we een tweetal weken enkele van zijn beelden op Facebook. Aan ieder beeld is een vraag gekoppeld. Om het antwoord te vinden moeten mensen de beelden gaan opzoeken op de website. Wie het juiste antwoord vindt, maakt kans op een retro-draagtas van Roger.”

Op dit moment bevat de databank van ‘Westhoek verbeeldt’ al meer dan 60.000 beelden. Die collectie wordt nog quasi dagelijks aangevuld door een schare van vrijwilligers met een hart voor het erfgoed van de Westhoek.

De databank is te raadplegen via www.westhoekverbeeldt.be of www.facebook.com/westhoekverbeeldt.