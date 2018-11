"Uren recupereren na een ritje" EX-PROFRENNER MARC ASSEZ HEEFT JAAR NA ONGEVAL NOG LAST JELLE HOUWEN

20 november 2018

02u23 0 Kortemark Een jaar na zijn zware valpartij tijdens een mountainbikerit in Waardamme is Marc Assez (55), een oud-prof-renner uit Kortemark, nog steeds niet de oude. Hij brak bij het ongeval liefst vier van de vijf nekwervels, en dat bezorgt hem tot nu last. "Met de fiets ga ik intussen opnieuw rijden, stilstaan is geen optie, maar het gaat niet meer zoals vroeger", zegt Marc.

Op zondag 4 november werd voor de 26e keer de Bosveldtoertocht gereden in Waardamme, ook bekend als de Memorial Wilfried en Sonja David (vernoemd naar een ex-profrenner en zijn echtgenote, die omkwamen bij een verkeersongeval in Wingene, red.). Deze keer zónder Marc Assez. "Niet omwille van de nare herinneringen aan mijn zware valpartij het jaar voordien, op 15 oktober. Ik had er gewoon geen zin in", zegt Marc.





Na enkele ronden kwam hij daar om nog steeds onduidelijke reden ten val. Hij verloor lange tijd het bewustzijn en kreeg verzorging van een mugarts, die met de helikopter kwam overgevlogen. Pas na een half uur kon hij uit het bos worden geëvacueerd. Hij brak liefst 4 van de 5 nekwervels, liep een kleine hersenbloeding op en had enkele kneuzingen.





Verroesten

Tot op vandaag is Marc nog steeds niet pijnvrij. "De problemen met mijn nek hebben zeer lang geduurd", vertelt hij. "Tot voor enkele weken zelfs kon ik mijn nek niet bewegen zonder pijn te voelen. Het voelde altijd wat stram aan. Dat is nu wel opgelost, maar de pijn in mijn onderrug blijft. Nochtans was daar niets gebroken, maar de rug werd zwaar geraakt bij de val. Eigenlijk is het nu zo dat ik er in mijn dagelijks leven niet echt last van heb. Ik moet wél blijven bewegen, dus blijven fietsen. Anders zou ik verroesten zegt de dokter. Door de val en het lange stilzitten is er wat artrose beginnen ontstaan. Dat komt ook wel met het ouder worden, ik word 56 jaar. Maar voor die val had ik er wel nooit last van."





Mountainbike

Die lage rugpijn zal wellicht heel mijn leven blijven nu en het speelt dus vooral op na een lange inspanning, vooral op de mountainbike, mijn grote passie. Op een koersfiets heb ik er minder last van, omdat je daar de hele rit blijft zitten. Het is dus een dubbel gevoel eigenlijk. Ik moet blijven fietsen om niet te verroesten en dat wil ik ook, maar aan de andere kan ben ik na zo'n tocht met de mountainbike wel stikkapot. Dan moet ik eigenlijk uren tot anderhalve dag recupereren, en kan ik de rest van de dag amper nog iets doen."





Gewoon aanvaarden

Dat lijkt moeilijk te aanvaarden voor een sportman als Marc, die bij de U23 in 1987 de Ronde van Vlaanderen won en datzelfde jaar tweede eindigde in Parijs-Roubaix. "Dat valt best mee", zegt hij.





"Ik moet het gewoon aanvaarden en blij zijn dat ik dat nog allemaal kan. Gelet op mijn verwondingen had het veel erger kunnen zijn", besluit Marc.