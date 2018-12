Triest: vandalen rukken zetel in wachtzaal station al na 2 dagen uiteen Jelle Houwen

14 december 2018

12u35 0

In het station van Kortemark hebben vandalen donderdagavond opnieuw toegeslagen. Nadat eerder al een betonblok in het toilet werd gegooid, fietsen werden vernield en een afvoerputje werd geopend, werd deze keer een zetel in de wachtzaal volledig gesloopt. En die zetel stond er pas sinds 2 dagen. Het past in de plannen van de gemeente om het gebouw een opwaardering te geven. Zo is er sinds kort een mobiliteitshub in het station waar bijvoorbeeld bewoners van Tordale gebruik van kunnen maken. Tijdens de week wordt het gebouw dan gebruikt om er bijvoorbeeld activiteiten te doen en samen koffie te drinken. Het is ook in dat opzicht dat er deze week een knusse zetel werd geplaatst. Die bleef in de wachtzaal staan zodat ook reizigers comfortabel konden wachten. Maar al na amper twee dagen is de zetel door vandalen al volledig vernield. En de vandalen gingen met erg grof geweld tekeer: van de zetel schiet niets meer over en in de ganse wachtzaal liggen brokstukken. De gemeente werd intussen op de hoogte gebracht. “Dit zijn erg trieste feiten”, reageert burgemeester Toon Vancoillie. “Het gaat om puur vandalisme. Wij leveren inspanningen om de stationsbuurt aangenamer te maken en reizigers appreciëren dat ook. Maar dit soort vandalisme is moeilijk te bestrijden. We zijn in ieder geval niet van plan om ons daardoor te laten tegenhouden”. De gemeente bekijkt nog of het klacht kan indienen tegen onbekenden. In de nabije toekomst komen er camera’s aan het gebouw, maar niet in de wachtzaal. Misschien kan dit soort van vandalisme dan enigszins teruggedrongen worden.