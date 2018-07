"Tractors in kern gevaarlijk voor fietsers" N-VA WIL OPLOSSING VOOR VERKEERSHINDER VAN BOEREN DIE WATER HALEN SAM VANACKER

18 juli 2018

02u47 0 Kortemark Boeren reden de afgelopen dagen af en aan naar het wachtbekken in de Krekemeersen om er water op te pompen. Dat komt de verkeersveiligheid in het centrum niet ten goede, waarschuwt N-VA. De partij stelt zelf een alternatieve locatie voor : het wachtbekken langs de Staatsbaan.

Gisteren nog kondigde de burgemeester aan dat landbouwers wegens de aanhoudende droogte water konden halen uit de Krekebeek in Werken en aan het wachtbekken. De waterput achter het gemeentehuis mag voorlopig nog niet aangeboord worden. Dus rijden veel tractors om water naar het wachtbekken achter het station, pal in het centrum van Kortemark. En dat terwijl steeds meer gezinnen met kinderen richting datzelfde natuurgebied trekken.





"Fietsers en landbouwvoertuigen zijn een gevaarlijke combinatie en dat beseffen de landbouwers zelf ook. Niemand wordt hier blij van", zegt Mark Pollentier (N-VA). "Een bevriend landbouwer vertelde me dat hij en veel van zijn collega's graag een meer toegankelijke locatie willen. Dus zijn we op zoek gegaan. Blijkt dat er aan de overkant van de sporen, aan de rotonde van het nieuwe containerpark langs de Staatsbaan een nieuw bufferbekken ligt. Ideaal, vooral omdat er net naast dat bekken al een tunnel onder de sporen ligt die uitmondt in de Krekebeek. In feite kunnen we er morgen al een pompje zetten en water naar het bekken trekken. Iedereen tevreden."





Files vermijden

Burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld) en schepen van Landbouw Karolien Damman (CD&V) laten weten dat ze het voorstel zullen overwegen, maar dat de praktische haalbaarheid eerst in kaart moet worden gebracht. "De huidige pompplaatsen zijn bewust gekozen om de hinder te beperken. Bij het wachtbekken is geen doorgaand verkeer en tot nu toe hebben we daarover ook geen klachten gehoord", reageert Vancoillie.





"We moeten met veel factoren rekening houden", zegt Damman. "Pakweg files bij het containerpark moeten we vermijden. Maar over goede voorstellen zijn we uiteraard bereid na te denken."





Een jonge landbouwer die gisteren water uit het wachtbekken pompte, is alvast voorstander. "Als je met je mestkar door het centrum rijdt, kijken de mensen raar op. Soms voel ik me beschaamd als ik de blikken van de mensen zie. Ik denk dat de boeren van Kortemark er wel voor te vinden zijn. We zouden een pak minder tijd verliezen."





Oppompverbod

Nog dit: de kans bestaat dat de gouverneur eind deze week een captatieverbod uitvaardigt. Dan is het gedaan met water oppompen uit het wachtbekken en zal de reserveput achter het gemeentehuis worden aangesproken. Ook in dat geval ziet de N-VA mogelijkheden. "Er loopt een oude ondergrondse leiding van de statieput naar de vroegere conservenfabriek in de Amersveldestraat. Als we in omgekeerde richting pompen geraken we opnieuw vlot tot bij ons bufferbekken."