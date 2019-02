‘Thuis’-acteurs komen met theaterstuk naar De Beuk Timmy Van Assche

20 februari 2019

15u08 0 Kortemark Op zaterdag 23 februari komen Myriam Bronzwaar, Tina Maerevoet - beiden bekend van de soap ‘Thuis’ en Els Béatse naar Kortemark voor de opvoering ‘Huisvrouwmonologen’.

De regie is in handen van Jeroen Maes. In deze herkenbare en humoristische voorstelling volgen we het leven van drie uitgesproken vrouwen. De extravagante Elise en haar dochter Gijsje met smetvrees en hun chaotische nichtje Saskia. Ze bespreken elkaars leven en huishouden en niet-huisvrouw zijn. Het leven van deze vrouwen neemt een belangrijke wending. Het gevolg is dat ze gedwongen worden om na te denken over het huishouden en het leven dat ze leiden of lijden. De voorstelling vindt plaats in zaal De Beuk in de Torhoutstraat 9. Kaarten kosten 16 euro en zijn verkrijgbaar via www.gudrunkortemark.be/bestellingen/kaarten walter.denyft@skynet.be.