"'Stop met vechten'", zei ik. Hij kneep zacht in mijn hand en stierf twee dagen later" JEROEN MOL (43) DRIE MAAND NA BIZAR ONGELUK OP OPRIT OVERLEDEN JELLE HOUWEN

14 februari 2018

02u34 0 Kortemark Drie maanden nadat hij in coma belandde na een bizar ongeluk op zijn eigen oprit is de 43-jarige Jeroen Mol uit Handzame in het ziekenhuis ingeslapen. Jeroen bleef vechten tot het laatste moment maar de strijd was ongelijk. "Ik zag dat hij fel leed en zei dat hij moest stoppen met vechten. Twee dagen later overleed Jeroen", zegt zijn diepbedroefde vrouw Brigitte.

Het bizarre ongeluk dateert van dinsdagochtend 7 november. Jeroen woonde samen met zijn vrouw Brigitte Van Eeghem, hun 13-jarige dochter en de andere kinderen in de Amersveldestraat in Handzame. Jeroen had net hun nieuwe wagen voorgereden om de kinderen naar school te brengen. Hij stapte uit maar de wagen schoot plots vooruit. Jeroen raakte gekneld tussen de gevel van het huis en de auto. De man zat geknield en ademde zo heel wat uitlaatgassen en uitstoot van de kapotgereden kachelbuis in.





Pas na een halfuur werd hij uit zijn hachelijke positie bevrijd door de brandweer. Hij vocht drie maanden lang in het ziekenhuis voor zijn leven, maar overleed vrijdag.





"De strijd was van in het begin ongelijk", zegt Brigitte aangeslagen. "Hij belandde in een coma en is er nooit meer uit geraakt. Zijn hersenen hadden lange tijd zonder zuurstof gezeten omdat zijn borstkas ingeduwd was. Ik ben altijd blijven hopen, tegen beter weten in misschien. Ondanks wat de dokters zeiden vond ik dat het bij momenten echt beter leek te gaan met Jeroen. Als ik met hem praatte, schudde hij soms zijn hoofd of kneep in mijn hand."





Longontsteking

"Maar vorige week werd hij plots getroffen door een longontsteking én een bacterie. Dat is hem nu fataal geworden, naast zijn verwondingen door het ongeval. De dokters zeggen dat hij een natuurlijke dood stierf, maar dat geloof ik niet. Hij overleed omdat hij te veel pijn had sinds zijn ongeval. Weet je, ik zág dat hij plots fel achteruit ging. Woensdag zat ik bij hem en nam zijn hand: 'Jeroen, ventje. Je hebt te veel pijn. Als het niet meer gaat, stop dan met vechten. Ik ben trots op je, je deed wat je kon.' Hij kneep zachtjes in mijn hand en overleed twee dagen later. Ik ben zeker dat ik wél nog doordrong tot Jeroen. Maar het mocht niet zijn, helaas."





Het afscheid van Jeroen is vrijdag om 10.15 uur in intieme kring in de aula van Geert Logghe in de Amersveldestraat. Brigitte en Jeroen waren 16 jaar samen, waren getrouwd en hebben samen een dochter van 13. Zowel Jeroen als Brigitte hebben kinderen uit eerdere relaties. Zij kenden beiden zware maanden.





"We hebben elkaar moeten oppeppen, en zeker onze dochter. Maar nu moeten we samen afscheid nemen. Het valt ons zo zwaar, maar Jeroen verdient nu rust", besluit Brigitte.