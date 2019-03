‘Skatefest’ op vernieuwde skateterrein bij De Zunne Timmy Van Assche

18 maart 2019

16u36 0 Kortemark Op zaterdag 23 maart organiseert de jeugddienst Kortemark in samenwerking met jeugdhuis De Zunne een ‘skatefest’. Het vernieuwde skateterrein achter het jeugdhuis in Werken in de Vladslostraat 9 vormt het decor.

De Gentse organisatie ‘Insane’ komt een workshop skateboarden geven en brengt wat extra toestellen mee. De workshop vindt plaats van 13.30 tot 17 uur. Inschrijven is niet nodig, iedereen mag gewoon afkomen. Tijdens de skatehappening organiseert het jeugdhuis zelf een dj-contest. De winnaar mag spelen op ‘Kortemark Congé’ op 18 juli. Vanaf 21 uur gaat het feestje verder in jeugdhuis De Zunne met een ‘Hiphop Night’, waar Bordaux Showcase, DwightLight, dj BRVTVS en Justified platen draaien. Alle info: 051/56.61.08 of jeugd@kortemark.be.