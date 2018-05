'Presentje' voor de klanten: 58 meter taart 07 mei 2018

Winkelcentrum Vermeersch-Deconinck in Edewalle bestaat 55 jaar en liet dat jubileum niet onopgemerkt voorbijgaan. Zaterdag verdeelde de familie Vermeersch een taart van maar liefst 58 meter onder de eerste 2.000 klanten. Aangezien onze slogan 'méér dan je verwacht' is, hebben we de bakkers een paar extra meters gevraagd", knipoogt Piet Vermeersch. Piet is de jongste zoon van de zes kinderen van stichters Godelieve Deconinck en André Vermeersch. Zij startten in 1963 met een kleine 'Stock Americain', wat een halve eeuw later uitgegroeid is tot een complex van vier winkels met ruim tachtig werknemers. In elke winkel staat er een telg van de familie aan het roer. (SVR)