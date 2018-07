"Onze droom? Ode aan Tura op Veurnse Markt" EERSTE TRIBUTEBAND VOOR 'KEIZER VAN HET VLAAMSE LIED' CHARLOTTE DEGEZELLE

14 juli 2018

02u25 0 Kortemark Wat hebben drie dertigers, twee veertigers en een 18-jarige met de muziek van Will Tura? Genoeg om een tributeband op te richten. De band is genoemd naar El Bandido, een nummer van Will. In het najaar volgen de eerste optredens.

Wie dacht dat Will Tura enkel een ouder publiek aanspreekt, zit fout. Dat bewijzen Roeselarenaars Andy Putman (38, gitaar en zang) en Jasper Snoeck (32, toetsen), Stadenaar Jurgen Demeyer (36, gitaar en zang), de Ardooise Hélène Deklerck (18, drums), Handzamenaar Dries Uyttenhove (42, zang) en Jeffrey Dael (45, bas) uit Kortemark. Sinds enkele maanden vormen zij El Bandido, de enige tributeband van de keizer van het Vlaamse lied.





10-jarig ventje

Initiatiefnemer en grootste Turafan is Andy Putman. "Het idee om iets te doen met nummers van Will Tura stak tien jaar geleden voor het eerst de kop op. Maar het is toen bij één repetitie van Dries en mezelf gebleven", lacht hij. "Will Tura is een stuk van mijn leven. Mijn ouders waren hevige fans en namen me van jongs af mee naar bijna al zijn optredens. Ik heb zelfs nog een foto waarop je ziet hoe ik als ventje van een jaar of tien aan het helpen ben met de afbraak van het drumstel van de band van Will. Ik heb enorm veel appreciatie voor Will als artiest. Hij is nooit afgeweken van zijn ideeën. Bovendien waagde hij zich de voorbije decennia aan heel wat stijlen: van poppy over reggae tot rock. Toen Hélène me vertelde dat ze graag in een band wilde spelen, kwam het idee voor een tribute weer boven. De tijd is rijp. Will Tura wordt in augustus 78 en treedt steeds minder op. Een tributeband kan die leemte vullen. Ik trok naar enkele muzikanten met wie ik al jaren samenspeel, en iedereen was er meteen voor te vinden. Eind maart hebben we voor het eerst gerepeteerd en toen vielen alle onzekerheden weg. De muziek van Tura rockt nog veel meer dan we dachten."





Het zestal heeft al een eerste deadline, want op 28 oktober spelen ze een try-out in 't Arbeidershuis in Sint-Eloois-Winkel.





Geen gimmick

Het eerste, echte optreden staat op 9 december gepland in CC De Beuk in Kortemark. Het zestal wordt dan meteen vergezeld door vier blazers en een percussionist. "We hebben op Facebook gezien dat Blue Jerry, al jarenlang Tura's gitarist, geïnteresseerd is om naar dat optreden te komen. Daardoor vermoeden we dat Will wel al op de hoogte is van ons bestaan." Op de setlist van El Bandido staan kleppers als 'Eenzaam zonder jou' en 'Hoop doet leven'. "Maar we brengen ook minder gekende nummers. Will bracht 142 albums uit waar we zelf de helft nog niet van kennen. We kunnen het publiek dus blijven verrassen. El Bandido is trouwens zeker geen gimmick. We proberen Will en zijn band zo goed mogelijk te evenaren. We hopen de komende jaren in heel Vlaanderen te kunnen optreden, mét onze grote bezetting. Maar onze droom is ongetwijfeld een ode aan Will op de Grote Markt van 'zijn' Veurne."