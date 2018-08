"Onterechte post maakt zaak kapot" MILJOEN VIEWS VOOR VERHAAL OVER 'DEGOUTANTE WELLNESS' OP FACEBOOK JELLE HOUWEN

08 augustus 2018

02u43 0 Kortemark Een vernietigende post op Facebook over wellnesszaak Bella Vista zet kwaad bloed bij de uitbaters. De post kreeg al een miljoen views. "Het was er walgelijk", zegt een koppel uit Zwevegem. Uitbater Marnik Vanlerberghe (49) ontkent dit en dient klacht in wegens laster en eerroof.

Afgelopen weekend zette de 32-jarige S.V. uit Zwevegem een huiveringwekkend verhaal online over hun bezoek aan wellnesszaak Bella Vista in Kortemark. 'Het mag overal gezegd en gedeeld worden wat voor een 'mooie wellness' dit wel is", stond er onomwonden. Dat gebeurde ook: in een mum van tijd ging de post viraal en regende het negatieve reacties aan het adres van de zaak.





Teleurstelling

S.V. en haar vriend E.H. (36) doen hun verhaal. "We zijn fervente wellnessbezoekers, maar daar gingen we nog nooit", zeggen ze. "Het was S.V's verjaardag op 2 augustus en bij wijze van verrassing boekten we er een arrangement van 3 uren met massage. Kostprijs: 199 euro. Maar het werd een échte teleurstelling. Er was groenaanslag in het zwembad, de mozaïektegeltjes zaten los en het was er ook wat vuil. Maar de stoomcabine tartte alle verbeelding: die zat volledig onder de kalk en een bruinzwart goedje, vermoedelijk schimmel. Goed om ziektes op te lopen. We zijn meteen vertrokken en vroegen een compensatie, maar die uitbater lachte ons in ons gezicht uit. Volgens hem was er niets aan de hand. Daarna vertrokken we nog naar een B&B in Hasselt maar ons weekend was eigenlijk al verpest." De Facebookpost, met foto's die niets aan de verbeelding overlaten, werd al meer dan een miljoen keer bekeken. Om het verhaal te checken, gingen we onverwachts naar de Bella Vista voor een inspectie. Daar troffen we er naast een kraaknette zaak met een landelijk karakter ook een joviale, maar diep verontwaardigde uitbater Marnik Vanlerberghe (49) aan, die meteen een rondleiding gaf.





"Je mag hier alles van kop tot teen bekijken: we maken er een erezaak van dat het hier net is. Ik heb die foto's uiteraard ook gezien. Het is voor mij een raadsel hoe het komt dat de cabine er zo vuil uitziet op die foto's. Ofwel zijn ze getrukeerd, ofwel hebben ze het zélf vuil gemaakt. Er worden in de cabine behandelingen gegeven met suiker en honing, misschien heeft dat er iets mee te maken? Maar het vreemde is: zij zijn pas ná hun drie uren durende sessie komen klagen. Dat ze meteen vertrokken, is een leugen! Ze klaagden tegen mijn zoon, want ik was niet aanwezig, en die ging meteen kijken. Alles was gewoon netjes. Vreemd toch? Ik heb die mensen zelf aan de telefoon gehad. Alhoewel er niets aan de hand was, wou ik hen bij een volgend bezoek toch een extraatje geven. Hun antwoord: 'neen, wij willen ons geld terug, anders maken we je zaak kapot op sociale media.' Waarop ze de telefoon dichtgooiden. En zo geschiedde dus." Het verhaal van het koppel heeft in ieder geval verstrekkende gevolgen voor Marnik en zijn vrouw Viviane Verschaeve, die de Bella Vista al 9 jaar openhouden. De politie en burgemeester bevestigen dat ze nooit eerder een klacht over hygiëne in de wellness kregen.





Haatmail

Ook klanten van de zaak springen in de bres voor Marnik en Viviane. Maar sinds de Facebookpost gaan ook de reacties viraal.





"Die post is een echte schande", vervolgt Marnik. "En we hebben er amper verhaal tegen. We zijn er dit weekend echt ziek van geweest, want het regende afzeggingen. We hebben al die mensen opgebeld om ons verhaal te doen. Gelukkig is er maar 1 iemand die echt heeft afgezegd nadien. Maar we kregen ook mails van totale onbekenden, die een valse boeking deden gewoon om ons te zeggen "dat we vuile vetzakken zijn en onze zaak een schande is." We hebben klacht ingediend wegens laster en eerroof. We kunnen onze zaak toch niet laten kapotmaken door een koppel dat gewoon een manier zoekt om een gratis bezoek te krijgen?"





De politie bevestigt dat Marnik intussen bij hen langsging. De bewuste Facebookpost werd overigens alweer verwijderd.