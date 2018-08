'Monsterwesp' rukt op richting kust AZIATISCHE HOORNAARS NU OOK AL GESIGNALEERD IN KORTEMARK SAM VANACKER

09 augustus 2018

02u39 0 Kortemark In de Koekelarestraat heeft de brandweer een nest Aziatische hoornaars ontdekt. De uitheemse insecten vormen een ernstige bedreiging voor honingbijen. Eerder deze zomer werden ook al nesten gevonden in Poperinge, Ieper, Kortrijk en Roeselare. Wellicht wijst dat erop dat de zogenaamde 'monsterwespen' richting kust trekken.

Toen Yves Vierstraete en zijn gezin vorige zondag terugkeerden van hun reis merkten ze dat een tiental grote wespen rond de nok van hun huis cirkelde. "Mijn vrouw had onmiddellijk door dat het geen gewone wespen waren", vertelt Yves. "We verwittigden de brandweer en maandag zijn ze poolshoogte komen nemen. Ze slaagden erin om één wesp levend te vangen. Het bleek effectief om een Aziatische hoornaar te gaan. Dinsdag kwamen experts van de universiteit van Gent langs, maar ze konden weinig doen omdat het nest niet zichtbaar is. Ook op zolder is niets te zien."





Nog niet opgelost

Kortemarks brandweercommandant Jacky Coopman bevestigt. "Bij zichtbare nesten halen we er een bioloog van de universiteit van Gent bij en wordt het nest in z'n geheel verwijderd. Maar in dit geval kunnen we moeilijk het dak open leggen, dus ook de grootte van het nest en het aantal aanwezige koninginnen zijn vraagtekens." Dinsdagavond deed de brandweer een eerste poging om het nest te verdelgen. Er werd gif gespoten op en onder de dakpannen en onmiddellijk vloog een twintigtal wespen naar buiten. "Vier hoornaars werden gedood. De rest vloog terug het nest in en kwam er niet meer uit", gaat Yves verder. "Waarschijnlijk zal de brandweer de behandeling de komende weken nog een paar keer moeten herhalen."





Schrik van de imkers

Voor mensen zijn Aziatische hoornaars niet zo erg veel gevaarlijker dan gewone wespen, al zijn ze wel een pak groter en hebben ze dus ook een grotere angel. Ze zijn echter niet agressief zolang je hun nest met rust laat. Voor imkers zijn de insecten echter vliegende nachtmerries. De uitheemse wespen kunnen in een paar uur tijd een nest inheemse honingbijen volledig uitmoorden. En op nog geen twee kilometer van het nest in Kortemark heeft Robbe Dhulster vijf bijenkasten met daarin in totaal zo'n 250.000 bijen. De jonge imker schrikt als hij het nieuws hoort.





Waakzaam zijn

"Blij dat het nest snel ontdekt werd. Hoornaars zijn killers en ik prijs me gelukkig dat ze niet tot bij mijn kasten geraakt zijn. Ze jagen op honingbijen door te blijven zweven voor de ingang van een bijenkast en bijten de kop af van elke bij die uitvliegt. Daarna kruipen ze in de kast en doden ze ook nog eens alle larven. Ze doken tien jaar geleden voor het eerst op in Zuid-Frankrijk, maar door het warme klimaat schuiven ze langzaam op richting noorden. En omdat elk nest meerdere koninginnen produceert, verspreiden ze zich snel. Als imker kan je weinig doen. Waakzaam zijn en zo snel mogelijk de brandweer inlichten, is de boodschap."