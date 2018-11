"Laat Andy's dood haar zo onverschillig?" NABESTAANDEN BOOS DAT AANRIJDSTER NIET OP PROCES OPDAAGT LIEVEN SAMYN

10 november 2018

02u22 1 Kortemark Lea G. (78) was gisteren niet op de rechtbank om de nabestaanden van Andy Hoornaert in de ogen te kijken. De vrouw reed vorig jaar de 34-jarige bromfietser aan in Gits. Andy bezweek een maand later aan zijn verwondingen. "Laat zijn dood haar dan volledig onverschillig?", vragen Andy's tante Els (49) en grootvader André (86) zich vertwijfeld af.

Op 18 mei vorig jaar raakte Andy Hoornaert betrokken bij een ongeval in de Stationsstraat in Gits. Hij was op terugweg van zijn job op de houtbewerkingsafdeling van maatwerkbedrijf Mariasteen in Gits. De jongeman reed met zijn bromfiets op het fietspad toen hij werd aangereden door het voertuig van Lea G. (78) uit Maldegem. De vrouw wilde rechtsaf slaan, maar had Andy niet opgemerkt, onder meer omdat een achteruitkijkspiegel niet goed was afgesteld, zo stelde de verkeersdeskundige vast. Andy kwam onder de wagen terecht. "Het duurde elf minuten voor de hulpdiensten hem uit zijn hachelijke positie konden bevrijden", blikt tante Els terug. "Te lang, want Andy kreeg al die tijd geen zuurstof. Hij lag nog meer dan een maand in coma, maar op 21 juni namen we definitief afscheid van hem. Het verlies is voor mij, en alleszins voor pépé André en mémé Anna, nog altijd heel zwaar om te dragen. Andy woonde immers van kleins af aan bij zijn grootouders, en voor mij was hij mijn klein broertje."





'Het eerste wat ik mis'

Pépé André uit Kortemark is er kapot van. "Andy was een goede kerel, mijn toeverlaat", zegt André. Hij vierde uitgerekend gisteren zijn 86ste verjaardag op de banken van de politierechtbank . "Andy haalde wel af toe kattenkwaad uit, maar hij was zo ernstig als er gewerkt moest worden. En een fervent Club Brugge-supporter! Andy was precies mijn eigen zoon. Nog altijd is hij het eerste wat ik mis als ik 's ochtends opsta. Dit is verdomd lastig."





Confrontatie

Tot gisteren vroegen de nabestaanden zich af hoe het ongeval in godsnaam kon gebeuren. Door een slecht afgestelde spiegel, zo bleek uiteindelijk. Automobiliste Lea G. daagde zelf niet op, maar liet haar advocaat het woord voeren. "Ze kan de confrontatie met de nabestaanden niet aan", klonk het. "Maar ze vindt het wel degelijk erg dat ze dit op haar geweten heeft." Tante Els kan het maar moeilijk geloven. "Sinds het ongeval liet die vrouw niets van haar horen. Terwijl ik een rouwbrief met mijn nummer in haar brievenbus stopte. In het ziekenhuis vroeg ik elke dag aan de verpleegsters of ze niets van zich had laten horen, maar nee. En dan is ze ook niet op dit proces! Toch zou ik haar graag nog eens willen ontmoeten. Ze woont verdorie in mijn eigen dorp, in Maldegem. Ik kan in dezelfde winkel staan en zou het nog niet eens weten. Ik wil weten of ze er echt onder lijdt of niet."





Welke straf Lea G. krijgt, zal op 14 december duidelijk worden. Dan velt de rechter een vonnis.