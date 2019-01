‘Kortemark Verbeeldt’ pakt uit met historische foto’s van oud-burgemeesters Timmy Van Assche

28 januari 2019

12u43 0 Kortemark ‘Kortemark Verbeeldt’ vertelt het verhaal van een aantal burgemeesters doorheen de geschiedenis van de gemeente tijdens een nieuwe expo.

‘Kortemark Verbeeldt’, een onderdeel van de regionale beeldbank ‘Westhoek Verbeeldt’, staat in voor de verzameling, bewaring en ontsluiting van bedreigd beeldmateriaal uit de gemeente Kortemark. “Enkele keren per jaar pakken we uit met een eigen tentoonstelling. Hiermee trachten we oude foto’s, dia’s of postkaarten in de kijker te zetten en de bevolking te overtuigen van de historische waarde van dit beeldmateriaal”, laat de cultuurdienst weten. “Naast de jaarlijkse kermistentoonstelling in Kortemark of de deelgemeenten, organiseert ‘Kortemark Verbeeldt’ eveneens een doorlopende tentoonstelling in de trouwzaal van het gemeentehuis.”

Tot eind december

Dit jaar is het thema ‘Burgemeesters uit Kortemark en deelgemeenten’. Op basis van het beeldmateriaal dat beschikbaar is in de beeldbank, wordt geprobeerd om een overzicht te geven van de vele burgemeesters die Kortemark ooit heeft gekend. “Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om iedere burgemeester die ooit werd verkozen binnen deze tentoonstelling aan bod te laten komen. De vrijwilligers van ‘Kortemark Verbeeldt’ hebben een selectie van tien foto’s gemaakt, waaronder beelden van oud-burgemeesters Placide Louwaege, Henri Vandenberghe, Constant Deruytter en André Ampe.” kan de tentoonstelling tijdens de openingsuren van het gemeentehuis bezoeken vanaf vandaag tot eind december.

Oproep

Heb je zelf nog oude foto’s of ken je mensen die dergelijke foto’s ter beschikking hebben? Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst cultuur, Torhoutstraat 9 via 051/56.61.08 of cultuur@kortemark.be.