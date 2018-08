'Kortemark Verbeeldt' pakt uit met grootse tentoonstelling rond WO I 03 augustus 2018

02u32 0 Kortemark In het straatbeeld in Kortemark duiken dezer dagen her en der oude foto's op van de oorlog. Het gaat om een initiatief van de vrijwilligers achter beelddatabank 'Kortemark Verbeeldt', naar aanleiding van hun nieuwe tentoonstelling in de voormalige pastorie.

In het gebouw wordt volop gewerkt aan de opbouw van 'Nooit meer, misschien...', een expo met ruim tweehonderd foto's van Kortemark tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het opzoekwerk ervoor begon al twee jaar geleden. "Er zitten inmiddels bijna vijfduizend beelden in onze databank, dus de selectie duurt wel even", legt Simon Aneca van de cultuurdienst uit. "We hebben ook alle namen van de gesneuvelde soldaten en gedode Kortemarkenaars opgezocht en samen in een ruimte opgehangen, al dan niet met een portretfoto erbij. Het gaat om bijna 200 mensen. Onze bedoeling is vooral om de kleine verhalen te brengen van gewone mensen uit Groot-Kortemark ten tijde van de Grote Oorlog. Voor elke bezoeker is er een tekstbundel voorzien met een woordje uitleg per thema."





Mooi meegenomen is dat er tijdens die expo, die loopt van 10 augustus tot en met 2 september , ook een échte legercolonne uit WO I Kortemark aandoet. In het kader van het project 'De Bevrijding' marcheert een colonne van ruim 120 Britse, Franse en Belgische soldaten door Vlaanderen, met in hun kielzog een karavaan met vijftig paarden, een veldkeuken, kanonnen en enkele gemotoriseerde voertuigen. De historische stoet komt aan op de markt van Kortemark op 14 augustus rond 17 uur. Daarna overnachten ze in de gemeenteschool, waarna de soldaten verder trekken richting Torhout. (SVR)