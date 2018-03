"Kortemark kan wel seksuologe gebruiken" JUSTINE (25) NOG MAAR PAS AAN DE SLAG, EN AL HANDENVOL WERK SAM VANACKER

24 maart 2018

02u45 0 Kortemark Kinesiste Heidi Dehoorne heeft haar praktijk in Werken omgetoverd tot een groepspraktijk met twee psychologen, drie kinesisten, een diëtiste én een seksuologe. Die laatste lijkt een vreemde eend in de bijt, maar volgens Justine De Smet is er in onze regio meer dan genoeg werk aan de winkel.

De Gentse is amper 25 en is in hoofdzaak vroedvrouw van opleiding, maar ze heeft ook een diploma van seksuologe op zak. "Eerlijk gezegd had ik niet verwacht om met dat diploma snel aan de bak te geraken", vertelt ze. "Zo zijn er in Gent al relatief veel praktijken die een seksuologe in huis hebben. Maar hier heb ik in de wijde omgeving geen concurrenten. En het is heus niet zo dat West-Vlamingen een beter seksleven hebben dan pakweg Gentenaars of mensen uit Antwerpen. Problemen zijn er overal."





Laatste redmiddel

De groepspraktijk opent pas officieel op 21 april, maar Justine houdt al sinds begin januari elke donderdag consultaties in Werken. "Een collega van me zei dat de kans bestond dat ik de eerste paar maanden misschien één koppel zou zien, maar het is druk geweest. Na amper drie weken zat ik al met een volle agenda op donderdag. Ik ben hier nodig. Voor een paar van de mensen die ik intussen gezien heb, was het echt wel vijf voor twaalf. Vaak ben ik zowat het laatste redmiddel voor sommige koppels. Na huisdokters en specialisten allerhande komen ze bij mij terecht met een probleem dat al tien jaar blijkt aan te slepen. Zoiets rechttrekken is niet evident."





En wat is dan het geheim van een goed seksleven? "Daar antwoord ik altijd hetzelfde op. Communicatie en masturbatie. Hoe verwacht je dat je partner de juiste plekken weet te stimuleren als je zelf niet eens weet wat je leuk vindt? Dan is de kans dat je partner maar wat aanmoddert groot. Je eigen lichaam leren kennen is een absoluut vereiste voor een bevredigend seksleven. Doorgaans hebben vrouwen daar iets meer problemen mee dan mannen, al heb ik ook al een man gehad die het al twintig jaar niet meer gedaan had. Ik viel haast van mijn stoel. Het meest intieme dat je als koppel kunt doen is praten over wat je leuk vindt in bed. Dat is soms moeilijk. Dan speel ik tussenpersoon."





Alle info over de nieuwe praktijk in Werken is terug te vinden op www.praktijkwerken.be. Consultaties gebeuren enkel op afspraak.