"Jij maakt prinsessen, mama" HUISHOUDHULP MARIEKE START MAATWERKBEDRIJFJE IN BIJBEROEP SAM VANACKER

26 juli 2018

02u35 0 Kortemark Marieke Bauw, huishoudhulp en moeder van twee kinderen, heeft met M'Odea een eigen bedrijfje opgericht. Eerder werkte ze als ontwerper voor grote kledingmerken, maar ze vond haar draai niet en sukkelde in een burn-out. Nu pikt ze haar grote passie toch weer op.

Ondanks haar relatief jonge leeftijd kan Marieke (30) een indrukwekkend cv voorleggen. In het kader van haar studies creatie en mode liep ze stage bij actrice en theatermaker Sabine Goethals en maakte ze honderden kostuums voor het Diksmuidse theatergezelschap De Toverlantaarn. Daarna ging ze aan de slag voor een bedrijf dat kleren ontwerpt voor grote merknamen. Haar kinderdroom was uitgekomen. Dacht ze.





"Na zeven jaar in de modewereld besefte ik plots dat ik mijn creativiteit aan het verliezen was. Alles moest ontworpen worden in het keurslijf van het merk. Voor een eigen stijl was geen ruimte of tijd. Ik had tien jaar keihard gewerkt om te geraken waar ik zat, maar ik was niet gelukkig. Mijn droom viel aan diggelen. Ik raakte mijn drive en mijn identiteit kwijt en sukkelde in een burn-out."





Gedesillusioneerd ging Marieke na verloop van tijd terug werken, als huishoudhulp. "Die job heeft mijn wereldbeeld veranderd. Eenzame, zieke mensen die ondanks alles vol levenslust zitten. Mijn problemen waren daar niets bij. Een bejaarde vrouw drukte me op het hart dat ik mijn dromen moest blijven najagen. Omdat het leven te kort is om bij de pakken te blijven zitten. Die raad volgde ik op en ik haalde mijn naaimachine van onder het stof. Ik had mijn ziel teruggevonden."





Vlindertjes en hartjes

Marieke verbouwde haar garage tot atelier en startte vorige week haar eigen maatwerkbedrijf in bijberoep. "Werken voor mensen met een verhaal doe ik het liefste. Een communicantje wiens opa overleden was, wou iets met vlindertjes, maar het moest discreet zijn. Dus naaide ik een vlindertje aan de binnenkant van het kleed. Dicht tegen haar hart. Onlangs had ik een moeder die met haar dochter alle winkels had afgelopen maar het meisje vond niets mooi. Ten einde raad kwamen ze bij mij terecht. Ik gaf het meisje een stukje papier en vroeg haar om iets te tekenen dat ze wel mooi vond. Ze tekende hartjes. Ik liet de tekening drukken en het meisje heeft nu een kleedje met haar eigen hartjes op." Hoeveel uur per dag Marieke in haar atelier zit, kan ze niet zeggen. "In mijn hoofd ben ik altijd aan het werken. Als je een échte passie hebt, dan is dat je leven. Ook dat heb ik geleerd van een bejaarde. Als je elke dag kunt opstaan en doen wat je graag doet, dan ga je nooit een dag in je leven werken. Onlangs vroeg ik mijn dochtertje van vier of ze wist wat mama en papa deden van werk. Ze antwoordde dat papa mensen helpt in het ziekenhuis. Op de vraag wat ik deed, antwoordde ze: 'Jij maakt prinsessen, mama'"





Marieke werkt op afspraak en is te bereiken via 0495/66 46 81 of via de facebookpagina van M'Odea.