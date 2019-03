‘De Stoasje’ krijgt muurschilderij: “Inclusie krijgt een concreet gezicht” Timmy Van Assche

13 maart 2019

18u51 0 Kortemark In De Stoasje, het inclusieproject in het stationsgebouw, wordt gewerkt aan een muurschilderij van vier op twee meter groot. Het idee komt van de kunstenaar Guillermo Santillana uit Guatemala en de Noord-Zuidorganisatie Broederlijk Delen.

Jaarlijks worden door Broederlijk Delen inleefreizen georganiseerd. Elke zomer trekken een aantal Vlamingen op inleefreis naar een land in het Zuiden en komen enkele inwoners van dit land de daaropvolgende winter naar Vlaanderen. Het hoofddoel is om zowel elkaars cultuur te leren kennen, alsook de manier van leven, wonen, en werken. In het kader van zo’n inleefreis verblijft de Guatemalteekse kunstenaar Guillermo Santillana gedurende twee weken in West-Vlaanderen. “Ik heb een brede maatschappelijke belangstelling en werk in Guatemala met kwetsbare groepen. Zo maak ik er muurschilderijen, kijkdozen, rivierslangen of breng ik er film en poppentheater.” Momenteel is hij te gast in de stationshub ‘De Stoasje’, waar hij zal werken aan een ‘mural’, een muurschilderij van twee op vier meter.

Waarom Kortemark?

“Broederlijk Delen West-Vlaanderen, die de kans had om het muurschilderij op verschillende locaties te laten maken, opteerde voor het stationsgebouw van Kortemark. Een van de hoofdredenen om voor deze locatie te kiezen is de aanwezigheid van het inclusieproject ‘De Stoasje’”, vertelt Ann Sap van de stationshub. “Dat is de unieke samenwerking van het Sociaal Huis Kortemark, ontmoetingscentrum Sint-Jan de Deo in Handzame en Tordale Torhout waarbij in en vanuit dit gebouw door mensen met een beperking taken opgenomen worden in functie van inwoners, treinreizigers, verenigingen, diensten. Tijdens deze driedaagse zorgen de mensen van ‘De Stoasje’ samen met de werkgroep Broederlijk Delen Krekedal Kortemark voor een warm onthaal van iedereen die komt meewerken of een kijkje komt nemen. Het muurschilderij geeft inclusie een concreet gezicht.” Daarenboven worden de creatieve talenten van de mensen van De Stoasje en hun collega’s van Sint Jan de Deo en De Beelderie Tordale ingezet om de mural verder af te werken. Ook de studenten van het Sint-Aloysiuscollege uit Diksmuide werkten mee en legden aan de hand van een resem ontwerpen de basis van het kunstwerk. De mural wordt op vrijdag 22 maart officieel ingehuldigd.