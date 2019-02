‘De geheime drankjes van professor Puffendorf’ moet kleintjes bekoren tijdens krokusvakantie Timmy Van Assche

19 februari 2019

18u04 0 Kortemark Ook voor 3- tot 6-jarige heeft de krokusvakantie in Kortemark veel te bieden.

‘De geheime drankjes van professor Puffendorf’ is een heus kleuterkamp met leuke workshops en circusactiviteiten. Rode draad is het verhaal van professor Puffendorf, de grootste geleerde van de hele wereld, en zijn assistent Enzo, die samenwoont met een cavia. Puffendorf heeft een laboratorium vol vreemd uitziende machines die sissen en puffen en piepen. En er staat een oude, geheime kast die niemand mag openmaken. Wanneer de professor weg moet, en Enzo en zijn Cavia alleen zijn, neemt het verhaal een vreemde wending. Het kleuterkamp wordt ingericht van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart, telkens van 9 tot 16 uur. Er is opvang voorzien van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur. Het kamp vindt plaats in De Gildezaal in de Schoolwegel in deelgemeente Handzame. De organisatie is in handen van de vzw Panta Rhei. Info en inschrijvingen: www.pantarhei-portal.be.