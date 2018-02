Zwembad zaterdag opnieuw open 16 februari 2018

02u28 0

Na een sluiting van enkele dagen gaat het gemeentelijk zwembad De Nachtegaal in het gelijknamige sportcentrum vanaf zaterdagmorgen opnieuw open voor het publiek. Vanaf maandag zullen ook scholen en zwemverenigingen ongehinderd kunnen zwemmen.





Het zwembad moest onverwacht gesloten worden door een technisch mankement aan de verwarmingsinstallatie. De technieker die voor de herstelling instond, had hiervoor wel enkele dagen tijd nodig. Het gaat om een voorlopige herstelling.





"Het vervangen van wisselstukken dringt zich op. Die worden besteld. Maar het zal wel enkele weken duren vooraleer ze zullen geleverd worden. Doordat de installatie gisteren werd hersteld, kan vandaag het water in de kuip op temperatuur gebracht worden", zegt Pieter Defoort (N-VA), schepen van Sport.





Het is de eerste maal na het vernieuwen van het zwembad zo'n twee jaar geleden, dat er een defect was aan de verwarmingsinstallatie van het zwembad. Andere sportactiviteiten in het sportcentrum konden gewoon doorgaan. (CML)