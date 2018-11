Zwembad De Nachtegaal opnieuw open Marc Ceulemans

27 november 2018

15u51 2

Sinds vandaag (dinsdag) is het zwembad De Nachtegaal terug heropent. Door een defect aan de luchtgroep, die de temperatuur en de luchtverversing in de zwemhal regelt, moest het enkele dagen gesloten worden. De eigen technische diensten slaagden er niet in het defect te herstellen.

De technieker die ter plaatse kwam, stelde vast dat de fout zich bevond in het elektronisch gedeelte. Door het vervangen van enkele wisselstukken kon het mankement opgelost worden.