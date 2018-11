Zwembad De Nachtegaal onverwacht gesloten Marc Ceulemans

25 november 2018

15u08 4 Kontich Door een technisch probleem aan de luchtgroep is het gemeentelijk zwembad De Nachtegaal tijdelijk gesloten. De luchtgroep regelt de temperatuur en de luchtverversing in de hal.

Het water zelf blijft zijn temperatuur en kwaliteit wel behouden. “Maar doordat de temperatuur in de hal daalt, dampt alles aan en is het niet aangenaam zwemmen. Zoiets maak je natuurlijk altijd mee in een weekend, wanneer er geen technici te bereiken zijn. Zelf hebben we al het mogelijke gedaan om het defect op te lossen. Nu zal het wachten zijn tot maandag, wanneer we de aannemer kunnen contacteren. Ook dan valt het nog te bezien of er onderdelen moeten besteld worden. Het is dus moeilijk te voorspellen wanneer het zwembad weer zal openen”, zegt Erik de Bruyn, beheerder van het zwembad.