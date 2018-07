Zeven transmigranten uit laadruimte gehaald 06 juli 2018

02u45 0

Zeven transmigranten uit Syrië en Irak zijn dinsdag in Kontich onderschept door de politie. Het gaat om een gezin van kinderen zonder ouders die zich verstopt hadden in de laadruimte van vrachtwagen die moest leveren in een bedrijvenzone in Kontich. Het parket van Antwerpen onderzoekt hoe het zevental België is binnengeraakt en of er sprake is van mensensmokkel. Mogelijk waren ze onderweg naar Engeland. Ze werden alle zeven ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. (BSB)