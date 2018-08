Zeven koppels stevig in de bloemetjes gezet voor huwelijksjubileum 08 augustus 2018

02u37 0

Het gemeentebestuur heeft maar liefst zeven huwelijksjubilarissen in de bloemen gezet. De viering vond plaats in de cultuurkapel Altena. Schepen van Burgerzaken Marleen Van den Eynde stelde de paren aan elkaar voor en had voor elk van hen enkele pittige anekdotes over hun huwelijksleven in petto.





Jacques en Anna Verhaegen-Verbeeck uit het Konijnenveld en Roger en Joanna Mampaey-Mees uit de Keizershoek, werden gevierd voor hun diamanten bruiloft. Gelukwensen voor goud waren er voor Paulus en Rita Verhaert-Plasmans uit de Holle Eikaard, Hubert en Monique Laheay - De Brouwer uit de Kosterijstraat, Johan en Sibylle Toussein-De Roeck uit de Oostatiestraat, André en Ghislaine Peersman- Jenard uit de Holle Eikaard en voor Remy en Germana Hermans-De Kock. Na de viering vond er een aangename receptie plaats, waaraan ook de familieleden mochten deelnemen.





(CML)