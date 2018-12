Zestien vrijwilligers maken Waarloos proper

Marc Ceulemans

02 december 2018

15u11 3 Kontich Gisterenvoormiddag hebben 16 vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om hun gemeente Waarloos vrij te maken van zwerfvuil. De vorige actie dateert van maart van dit jaar. Maar veel beterschap was er niet te merken. Daarvan getuigen de 22 zakken met een inhoud van 20 tot 30 liter die met zwerfvuil werden gevuld en opgehaald.

‘Wij zijn tevreden met de opkomst. Het weer was niet zo gunstig en we hadden heel weinig publiciteit gemaakt. De volgende keer kunnen we misschien de school en de jeugdbeweging uitnodigen”, zegt Leon Joosten, gemeenteraadslid en lid van de dorpsraad.

“Willen we onze gemeente Waarloos netjes houden zullen we toch tweemaal ter jaar een actie moeten organiseren”, meent Tom Vandewalle, voorzitter van de dorpsraad.

Het meeste zwerfvuil werd opgeruimd op het kruispunt van de Grote Steenweg met de Ferdinand Maesstraat, in een straal van 100 meter. “Daar hebben we 3 zakken zwerfvuil moeten ruimen”, aldus Leon Joosten. ‘De buit ‘bestond uit pampers, werfmateriaal, drankblikken, glazen flessen en zelfs een matras die in een beek lag. Opmerkelijk: een medewerker had een biljet van 10 euro opgevist in de gracht naast de Ferdinand Maesstraat. Uiteraard ging het biljet niet mee in de afvalzak, maar is bestemd voor de clubkas.