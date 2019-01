Zanger Rod Sinclair (67) na ziekte overleden Redactie

19 januari 2019

Rod Sinclair (67), die als zanger in jaren 70 en 80 carrière maakte, is vorige week vrijdag na een langdurige ziekte overleden. Het overlijden werd door een van zijn vrienden op Facebook bekend gemaakt. Naast zijn uitstekend zangtalent werd de inwoner van Waarloos bij zijn fans en vrienden gewaardeerd als een zeer geliefd man.

"Hij was iemand met een gouden stem en hart. Ik leerde hem kennen in de 'Salamander' in Maasmechelen. Hij was een goede vriend en een mooie tijd", postte één van zijn fans op Facebook.

Rod is afkomstig uit Frans-Guiana (zuid Amerika) , maar woonde in Waarloos. Vooral de oudere generatie zal zich nog herinneren dat hij samen met Lia Linda onder leiding van Joe Harris destijds de befaamde Baccarabeker won. Na deze doorbraak werd hij lid van de Roman Band. In die periode slaagde hij erin verschillende bekende singles uit te brengen.

Rol in Nonkel Jef

Door zijn groeiende populariteit was hij één van de vedetten in de casino's van Middelkerke, Knokke, Oostende en Chaudfontaine. Samen met Helmut Lotti, Ben Cramer, Gunther Neefs en Joe Harris stond hij gedurende 15 zomerperiodes telkens op de affiche van de revue van Het Witte Paard in Blankenberge. Als acteur was hij te zien in de VTM-soaps Familie en Nonkel Jef. De uitvaartplechtigheid vindt dinsdag 22 januari plaats om 10 uur in de Sint-Martinuskerk in Kontich. (CML)