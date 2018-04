Workshops voor zelfstandige ondernemers 19 april 2018

02u41 0

De gemeente Kontich organiseert in samenwerking met Fortio-bedrijfsopleiding en Syntra Vlaanderen een reeks van drie workshops voor zelfstandige ondernemers.





De eerste workshop op 28 mei handelt over Instagram. Het sociale mediakanaal is een ideale piste om een bedrijf naar buiten te brengen. Inschrijven hiervoor kan vanaf nu tot 21 mei. Op maandag 24 september vindt de tweede workshop plaats met 'Google-AdWords' als onderwerp. Inschrijven hiervoor kan tot 17 september.





Ondernemers die geïnteresseerd zijn in energiebesparende maatregelen kunnen hiervoor de opleiding op maandag 26 november volgen.





Alle workshops vinden plaats van 19 tot 22 uur in zaal Sint-Jan, Sint-Jansplein 8. Het gemeentebestuur voorziet een hapje en een drankje. Deelnemen kost 20 euro. Ondernemers die de drie shops volgen, krijgen een 'Kontichbon' ter waarde 25 euro. Inschrijven en inlichtingen via bedrijven@kontich.be of 03/450.78.74. (CML)