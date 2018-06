Woonzorgcentrum Familiehof breidt uit 21 juni 2018

Het woonzorgcentrum Familiehof gaat opnieuw flink uitbreiden. Er wordt volop werk gemaakt van de komst van nieuwe assistentiewoningen in Niel, Schelle en Kontich. Eerder werden met het project Den Biezerd al 64 assistentiewoningen geopend in de Rector De Somerstraat in Niel. "Hier komen nog zestien woningen bij, evenals een brasserie", zegt directeur Koen Valgaeren. "In het centrum van Schelle, aan de Provinciale Steenweg, zullen we dertien assistentiewoningen in uitbating krijgen. Tot slot zullen we in Kontich nog 38 woningen hebben aan de Keysershoek. In totaal zal Familiehof dan een goede 120 assistentiewoningen in de regio uitbaten. Samen met het woonzorgcentrum Familiehof te Schelle met 107 bedden, onze eigen dienst voor thuisverpleging en ons eigen dienstenchequesbedrijf bereiken we daarmee een groot publiek. We geven ondertussen ook werk aan een 80-tal medewerkers."





Familiehof organiseert op zaterdag 23 juni een kijkdag in het project Den Biezerd. Iedereen is er van 13 tot 17 uur welkom om kennis te maken met de assistentiewoningen en met de toekomstplannen van het WZC. (BCOR)